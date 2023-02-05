TOKİ İzmir kura çekiliş tarihleri açıklandı (Urla, Menemen Seferihisarar, Selçuk...): TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde çekilecek?

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında İzmir'deki 12 bin 400 adet konut için kura çekimleri 6-13 Şubat tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde çekilecek?

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?



İzmir merkezi dahil 14 ilçede, toplam 241 bin 58 kişinin başvuruda bulunduğu 12 bin 400 adet konut için Sabancı Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapılacak. İzmir merkezde 3 bin 479 konut, Menemen'de bin 500 konut, Torbalı, Aliağa, Dikili ve Bergama'da 1000 konut, Güzelbahçe'de 750 konut, Seferihisar, Kemalpaşa ve Tire'de 500 konut, Urla ve Selçuk'ta 300 konut, Kiraz'da 271 konut, Kınık'ta 200 konut ve Karaburun'da 100 konut olmak üzere toplamda 12 bin 400 yeni konut, kura çekimi ile sahiplerini bulacak.



İZMİR KURA TARİHLERİ



Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, 6-7 Şubat Şubat'ta İzmir Merkez, 8 Şubat'ta Menemen, 9 Şubat'ta; Güzelbahçe, Urla, Selçuk, 10 Şubat'ta; Torbalı, Seferihisar, 11 Şubat’ta Aliağa, Kemalpaşa, 12 Şubat’ta; Dikili, Tire, 13 Şubat’ta ise; Bergama, Karaburun, Kiraz ve Kınık 2'nci Etap'ta kura çekiminin yapılacağı kaydedildi.