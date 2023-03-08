TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projelerinde, deprem nedeniyle ara verilen kura çekilişleri yeniden başladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
5 İLDE KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.
TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.