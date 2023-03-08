TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı

5 İLDE KURA ÇEKİMİ BAŞLADI



Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.



TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?



TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.