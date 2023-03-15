TOKİ Konya kura çekimi sonuçları: 15 Mart TOKİ Konya kura sonuçları ve isim listesi

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon "İlk Evim Arsa" kuraları sürmeye devam ediyor. 23 ilde, 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsa hak sahiplerinin belirleneceği çekilişler hangi illerde yapılacağı belirlendi. TOKİ kura çekimine bugün Konya ile devam ediliyor.



4 BİN 400 KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR



TOKİ kura çekimi bugün Konya için gerçekleşecek. Yapılacak olan kura çekimi sonrasında 4 bin 400 müstakil konut için hak sahipleri belirlenecek.



TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.



TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



﻿TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?



TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.



TOKİ KURA TAKVİMİ



15 Mart: Konya merkez 4 bin 400 müstakil.



16 Mart: Tunceli merkez 110 müstakil, Kars Merkez 330 müstakil, Iğdır Merkez 330 müstakil, Karabük merkez 220 müstakil, Trabzon 495 müşterek, Ağrı merkez 275 müstakil, Nevşehir merkez 770 müstakil, Uşak merkez 330 müstakil.



17 Mart: Karaman merkez 880 müstakil, Trabzon merkez 55 müstakil, Denizli merkez 550 müstakil, Batman merkez 550 müstakil, Eskişehir merkez 3 bin 300 müstakil.