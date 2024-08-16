TOKİ şantiyesinden demir çalan iki şüpheliye süresiz ev hapsi

Malatya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat şantiyesinden 750 adet teleskobik demir direği çaldıktan sonra sattıkları belirlenen iki şüpheliye süresiz ev hapsi verildi.

TOKİ şantiyesinden demir çalan iki şüpheliye süresiz ev hapsi

'da jandarma ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruğaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında kullanılan 750 adet teleskobik demir direğin çalındığı ihbarı ile harekete geçti.

14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan ekipler, 750 adet teleskobik demir direği çaldığı tespit edilen O.K. ve E.T. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri sonrası çaldıkları teleskobik demir direkleri Gaziantep'te sattıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilere süresiz ev hapsi verildi.

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