TOKİ'den "Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberine ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "TOKİ’nin Hatay’da Türklere çıkmayan evlerin Suriyelilere çıktığı" haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere İdaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır” denildi.

TOKİ'den "Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberine ilişkin açıklama

Başkanlığı tarafından, “TOKİ’nin Hatay’da Türklere çıkmayan evlerin Suriyelilere çıktığı” yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Hatay merkezde inşa edilecek bin 100 konut için 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında 26 bin 275 başvuru alındığı belirtildi.

"KONUT SATIŞI YAPILMAMAKTADIR"

Öte yandan hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği de vurgulandı.

Hatay'daki bin 100 konut projesi için çekilecek kuraların 2 Ocak'ta yapılmasının planlandığının belirtildiği açıklamada kriterleri karşılamayan kişilerin başvurularının iptal edileceği ifade edildi ve " Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır" denildi.

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