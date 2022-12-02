TOKİ'den vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

TOKİ, vatandaşları konut çıktığını söylerek dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyardı.

TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir" bilgisi verildi.

"250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, kurada ev sahibi olunduğu ve bunun için para talep edildiği şeklinde dolandırıcılık girişimleriyle ilgili şikayetlerinin geldiği belirtildi.

SUÇ DUYURUNDA BULUNULMASI GEREKİYOR

Açıklamada satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamı Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı yapıldığı vurgulanırken "Sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedik" ifadeleri kullanıldı.