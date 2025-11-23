Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, ABD, Fransa ve Polonya'nın da yer aldığı Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan 14 ülkeden 30 kişilik askeri ve diplomatik heyetlerin katıldığı programda, canlı test atışı yaptı.

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs savunması ve deniz platformu korumasına yönelik geliştirilen Tolga, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını imha etti.