Tom Barrack kimdir? Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'ın biyografisi

Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack oldu. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen 77 yaşındaki Tom Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor. İşte, Tom Barrack'ın biyografisi...



TOM BARRACK KİMDİR?



Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı ve San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Juris Doctor derecesi aldı.



1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD'ye göç eden Lübnanlı Hristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.



Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.



1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile Kaliforniya'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.



1990'da kurucusu olduğu Colony Capital şirketi aracılığıyla emlak sektörüne giren Barrack, özellikle mal sahiplerinin ipotek ödemelerini yapamaması nedeniyle satmak zorunda kaldığı gayrimenkullere yatırım yaparak kısa sürede sektörde önemli bir konum elde etti.



Şirketi, otellerden tatil köylerine kadar geniş bir portföyü yönetirken, Michael Jackson'ın ünlü Neverland çiftliği de Barrack'ın sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alıyor.



2011 Eylül'de Barrack, dünyanın en zengin 833'üncü, ABD'nin en zengin 375'inci kişisi olurken, tahmini serveti 1,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştı.



Barrack, şirketi aracılığıyla Katar Yatırım Otoritesi gibi önemli fonlarla ortak projelere imza attı.



TRUMP İLE İLİŞKİSİ



Tom Barrack, Donald Trump ile de uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip.



ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump ile ticari iş birlikleri bulunan Barrack, Trump'ın çeşitli gayrimenkul projelerine katkı sağladı.



Barrack, 1987'de ünlü milyarder yatırımcı Robert Bass için gayrimenkul yatırımlarını yönetmeye başladı. Bass ile 1985'te bir çift anlaşma üzerinde çalışan Barrack, Trump ile bu sıralarda arkadaş oldu.



Tom Barrack, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yaptı.



Trump'ın 2017 yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını da üstlenen Barrack, bunun için 100 milyon dolardan fazla rekor bağış topladı.



Öte yandan Barrack, 2022'de Trump yönetimi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.