TOMA'yla çarptığı kişinin ölümüne neden olan polise 1 yıl 8 ay hapis

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru A.O. ve taraf avukatları katıldı.



Sanık A.O savunmasında, 1 Mayıs olayları nedeniyle alınan önlemler kapsamında TOMA aracını kullandığını anlatarak, olay günü saat 04.00 sıralarında 'U' dönüşü yaparken çarptığı Mavuş'u fark edemediğini söyledi.



Çevredekilerin uyarısı üzerine aracını durdurarak olaydan haberdar olduğunu belirten sanık A.O, kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.

AİLESİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ



Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş da sanıkla uzlaştıklarını ifade ederek, şikayetinden vazgeçtiklerini söyledi.



Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, polis memuru A.O ile Nail Mavuş'un eşit oranda kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.



Duruşmada ayrıca, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporda da bu durumun teyit edildiği tutanağa geçirildi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI



Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



Beyoğlu Tarlabaşı'nda, 1 Mayıs 2016'da TOMA'nın çarpması sonucu yaralanarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Nail Mavuş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOMA'nın sürücüsü polis memuru A.O, hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

