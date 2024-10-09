Tomrukların altında kalıp öldü



Fatsa ilçesi Düğünlük Mahallesi’nde D.S. yönetimindeki kamyonun bağlantı halatları kopunca üzerinde yüklü tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı otomobilin üzerine devrildi.



Otomobil fındık bahçesine savrulurken tomruklar da üzerine yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Dikme’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Dikme’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Dikme’nin, Fatsa'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.