Tonlarca ağırlıktaki çatının fırtınada uçtuğu anlar kamerada

Turizm kenti Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına sırasında birçok noktada hayat olumsuz etkilenmişti.

Kentin farklı noktalarında fırtına nedeniyle rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar araç ve insanların üzerine devrilmişti. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde ise bir binanın çatısında bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC yola uçmuştu.

