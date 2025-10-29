Tonlarca ağırlıktaki çatının fırtınada uçtuğu anlar kamerada
Antalya'da dün akşam saatlerinde yaşanan fırtınaya dayanamayarak yola uçan tonlarca ağırlığındaki çatının düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Turizm kenti Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına sırasında birçok noktada hayat olumsuz etkilenmişti.
Kentin farklı noktalarında fırtına nedeniyle rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar araç ve insanların üzerine devrilmişti. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde ise bir binanın çatısında bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC yola uçmuştu.
Binanın çatısında yola savrulan devasa boyuttaki parça nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Çatının düştüğü noktada bulunan trafonun zarar görmesi ise bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşanmasına yol açtı.