Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı 4 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığı duyuruldu. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 18:25 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 18:45

Tonlarca ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin seyre başladığını ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, ayçiçeği yağı yüklü gemilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin Kerch kanalını geçerek seyre başladığı ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayçiçeği yağı yüklü diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptıkları ve 17 Mart'ta yurda varmalarının planlandığı kaydedildi.

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