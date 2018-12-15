Kuzey Marmara Otoyolu'nda 28 Kasım'da yaşanan iş kazasında sağ kurtulan tek işçi olan Öztürk (40), hayati tehlikeyi atlatarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servise alındı.



Burada tedavisine devam edilen Öztürk, yürüteç yardımıyla kazadan sonra ilk adımlarını atmaya başladı.



Eşi Güler Öztürk ve çocuklarının yanından hiç ayrılmadığı Öztürk, sağlığına kavuşup memleketi Samsun'a dönmek için gün sayıyor.



Kani Öztürk, olay günü ikinci kat betonu dökmek için tabliyenin üzerine çıktığını belirterek, ilk kat betonu da kendisinin döktüğünü söyledi.



Beton blokun üzerinde çalışırken olağan dışı bir şey hissetmediğini ifade eden Öztürk, yanında bir kalıpçı, 4 de demirci bulunduğunu kaydetti.



Öztürk, 4 demirciden 2'sinin yukarıda kaldığını diğer 2'sinin de kendisiyle düştüğünü dile getirerek, "4 kişi düşmüşüz aşağıya, ben 3 gün sonra gözümü hastanede açtım. 'Ben beton döküyordum burada ne işim var.' diye yanıma gelenlere söyledim. Onlar da 'Viyadük çöktü. Sende altında kaldın.' dediler. Ondan sonra eşim ve kardeşlerimi aramaya başladım onlar da yanımdaymış. Onlardan öğrendim enkazın altında kaldığım ve kurtarıldığım..." dedi.

''BOŞLUKTA KALMIŞIM"



Üzerine beton ve demirlerle yaklaşık 30 ton bir blokun düştüğünü öğrendiğini anlatan Öztürk, "Tam betona sıkışmamışım. 30 tonun altında sıkışsam beni öldürürdü. Bizim aşağıda malzemelerimiz vardı. Ben boşlukta kalmışım. 30 metreden yere düşmüşüz. Zaten son ayağı yapıyorduk" diye konuştu.



Öztürk, olay anını hiç hatırlamadığını aktararak, olay yerine gelen ekiplerin daha sonra kendisini ziyaretinde, kurtulması için 4-5 saat çaba sarf ettiklerini söylediğini bildirdi. Enkaz altındayken ekiplere de yardımcı olduğunu bu ziyaret sırasındaki konuşmalardan öğrendiğini belirten Öztürk, şunları söyledi:



"Ben hiçbirinin farkında değilim. Yukarıdan nasıl düşmüşüm, nasıl inmişin onu da bilmiyorum. 30 metreden aşağıya çakılmışım. İnsanların dualarını almışım demek ki kurtulmuşum. Bu bir mucize. Böyle bir şeyi normalde bana söyleseler inanamazdım. 30 metreden düşüyorsun o kadar kütle betonun altında kalıyorsun. Nasıl inanacaksın? Benim kafamla kolum dışarıdaymış. Kafamla kolum beni kurtardı. 2 araba sabah beton döktüm, 8 araba betonum daha vardı. Betonu döktüm vibratörü vurdum tam dışarı çıkacaktım demirlerin arasından hatırladığım bu. Göğüs kafesi kırık, kaburgalar kırık, ayak kırık, omurga kemiği kırık... Biz bunu ucuz atlatmışız."



"İYİLEŞTİKTEN SONRA BİR DAHA İNŞAATA ÇIKMAYACAĞIM"



Öztürk, yaşadıklarından sonra Allah'a şükrettiğini ifade ederek, sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini söyledi.



Pazartesi günü memleketi Samsun'a gönderilebileceğini ve tedavisine orada devam edilebileceğini dile getiren Öztürk, hem kamu görevlilerinin hem de şirket yetkililerinin kendisine oldukça yardımcı olduğunu bildirdi.

Öztürk, memleketinde evine yakın bir hastanede tedavi olmak istediğini anlatarak, "İyileştikten sonra bir daha inşaata çıkmayacağım. Emekliliğime de az kaldı. Çocuklarımın peşinde dolaşırım bir daha da böyle yüksek inşaatlara çıkmam. Yürümeye de yürüteç yardımıyla başladım. 45 gün sonra ayağımdaki çivileri çıkaracaklar tekrar ameliyat olacağım platin takacaklar" şeklinde konuştu.



Güler Öztürk de eşinin o beton blokun altından kurtulmasını mucize olarak gördüğünü anlatarak, Allah'ın eşini 6 çocuğuna bağışladığını söyledi.



Beton bloku görünce dünyasının yıkıldığını ifade eden Öztürk, eşinin şu anki haline şükrettiğini kaydetti.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.