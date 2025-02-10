Tonlarca bozuk peynir ele geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 9 ton bozuk peynir ele geçirildi. Peynirler, belediye ekipleri tarafından imha edildi.

Tonlarca bozuk peynir ele geçirildi

'da 9 ton bozuk ele geçirildi. 

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Serhat Mahallesi'nde tespit edilen kamyon içerisinde etiketi ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünlerini tespit etti.

Bu kapsamda, seyyar dağıtım amacıyla bulundurulduğu belirlenen 9 ton bozuk peynir, tutanak tutulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde imha edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Karayipler’deki 7.6 büyüklüğündeki depremin görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...