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Tonlarca cam yüklü kamyon yolun orasında devrildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yokuşta kalan cam yüklü kamyon, vinçle kurtarılma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tonlarca cam yola saçıldı.

Tonlarca cam yüklü kamyon yolun orasında devrildi

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta kasasında tonlarca taşıyan kamyon sürücüsü, yokuştan çıkmaya başladı. Yokuştayken önüne motosiklet çıkan kamyon sürücüsü ani fren yaparak durdu.

Bir daha hareket edemeyen cam yüklü kamyon, yokuşta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve vinç geldi. Kurtarma çalışmaları esnasında kamyon vinçle çekilirken dengesini kaybederek yola devrildi.

Tonlarca cam yüklü kamyon yolun orasında devrildi - 1

Kamyonun kasasında bulunan tonlarca cam, adeta tuz buz olarak yola saçıldı. Olayda herhangi biri yaralanmazken yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi.

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