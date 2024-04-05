Tonlarca cam yüklü kamyon yolun orasında devrildi

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta kasasında tonlarca cam taşıyan kamyon sürücüsü, yokuştan çıkmaya başladı. Yokuştayken önüne motosiklet çıkan kamyon sürücüsü ani fren yaparak durdu.



Bir daha hareket edemeyen cam yüklü kamyon, yokuşta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve vinç geldi. Kurtarma çalışmaları esnasında kamyon vinçle çekilirken dengesini kaybederek yola devrildi.



Kamyonun kasasında bulunan tonlarca cam, adeta tuz buz olarak yola saçıldı. Olayda herhangi biri yaralanmazken yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin