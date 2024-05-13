Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

Ekiplerin çalışmasında iki şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

6 TON SAHTE ZEYTİNYAĞI



Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.