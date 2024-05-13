Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

Mersin'de sahte zeytinyağı üretimi yapanlara operasyon düzenlendi. Zeytinyağları piyasaya sürmeye çalışan iki şüpheli yakalanırken 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.

Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında iki şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi - 1

6 TON SAHTE

 Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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