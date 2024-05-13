Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında iki şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
6 TON SAHTE ZEYTİNYAĞI
Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Mersin
- Zeytinyağı