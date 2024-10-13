Tonlarca salça imha edildi

Hatay’da yapılan denetimlerde sağlığa uygun olmadığı tespit edilen 6 buçuk ton salça imha edildi.

Tonlarca salça imha edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, salça imalatı yapan bir işletmede üretilen 6 buçuk ton salçanın insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi.

Kilolarca salça belediye ekipleri tarafından çöplük alanda imha edildi.

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