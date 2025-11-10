Topa vurduğu anda fenalaştı: Halı sahada hayat kurtaran müdahale
10.11.2025 14:42
DHA
Sakarya'da halı sahada fenalaşan bir kişi, dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. M.U. isimli kişi, arkadaşlarının zamanında müdahalesiyle hayatta kaldı.
Sakarya'da halı sahada dili boğazına kaçan adam, arkadaşlarının müdahalesiyle hayatta kaldı.
Olay, 8 Kasım günü Adapazarı ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi.
Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.
NEFESSİZ KALDI
M.U.'nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı.
DURUMU İYİ
Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.