Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı

İzmit'te 'Fındık' isimli sokak köpeği, topalladığı için mahalle sakinlerince veterinere götürüldü. Yapılan kontrollerde, köpeğin sağ bacağında 200'den fazla saçma olduğu belirlendi. Köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.

Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı

İzmit'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen 'Fındık' isimli bir sokak köpeğinin sağ bacağında 200'den fazla saçma tespit edildi.

Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı - 1

İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır topallayan 'Fındık' adındaki bir sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, köpeği veterinere götürdü.

Burada çekilen röntgen filminde, köpeğin sağ bacağında 200'ün üzerinde saçma olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. , hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.

Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı - 2

Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı.

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