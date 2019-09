Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan düzenleme ile Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım ve diğer tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na tahsis edildi.



Ayrıca, kararnameyle Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerde kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların da başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devri sağlandı.



Topkapı Sarayı'nın müştemilatında yer alan mülkiyeti Hazine'ye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmazlar da (Darphane binalarının tamamı dahil), tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere yine Başkanlığa tahsis edildi.



Öte yandan Topkapı Sarayı'na ilişkin yürütülen hizmetlerden doğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olanlar dahil, her türlü borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler de Milli Saraylar İdaresi'nin sorumluluğunda bulunacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca Topkapı Sarayı'na ilişkin yürütülen hizmetlerden dolayı, Bakanlığın veya Döner Sermaye İşletmesinin taraf olduğu sözleşmeler ile açılmış ve açılacak davalar, takipler ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da Başkanlık taraf olacak.



Topkapı Sarayına ilişkin hizmetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen görevli personel eliyle 6 ay süreyle yürütülmeye devam edilecek.



Söz konusu personel, bu kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25'inci maddesi kapsamında aylıklı izinli olarak Başkanlıkta altı ay süreyle geçici görevlendirilmiş sayılacak.



Bu kapsamda hizmetlerin yürütülmesi ve geçici görevlendirmeye ilişkin olarak belirlenen süreler, Başkanlıkça bir kat uzatılabilecek. Geçici görevlendirilen personelden Başkanlıkça uygun görülenler, Başkanlığın kadro ve pozisyonlarına atanabilecek.



Düzenleme uyarınca atananların kadro veya pozisyonları, personelin önceki pozisyonlarına ait unvan, sayı, nitelik, sözleşme ücreti ve süreleri itibarıyla atama işleminin yapıldığı tarihte ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki cetvellerin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na ait bölümüne eklenmiş sayılacak.



Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Topkapı Sarayı'na ilişkin başlatılan restorasyon faaliyetlerine ait giderlerden 2019'a taalluk edenler ise Bakanlığın 2019 yılı bütçesindeki yatırım ödeneklerinden karşılanacak.



VİDEO: NTV, TOPKAPI SARAYI'NDAKİ SALTANAT ARABALARINI BÖYLE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ