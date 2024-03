Topkapı Sarayı’nda 300 eser ziyaretçilerini bekliyor

"SERGİLENEN ESER SAYISI 60'DAN 300'E YÜKSELTİLDİ"



Başkan Yıldız, "Bu yeni yüzünde de buranın daha önceki sergileme düzeni oldukça tabii yılların getirdiği şartlardan dolayı eskimişti. Burada da sizin yakın çekimlerde gördüğünüz üzere son derece özel bir vitrinleme sistemi yapıldı. Çünkü buradaki eserlerin içinde birkaç bin yıllık olanlar var. Materyal olarak birbirinden çok farklı olanlar var. Tabii ki İslam dünyası için Hırka-i Şerif başta olmak üzere hem maddi hem manevi değeri çok kıymetli olan eserler var. Bunların sergilenebilmesine yönelik son derece özel bir sergileme düzeni yapıldı ve bu vitrinleme sistemimiz bizim yaklaşık 2 yılımızı aldı. Ama şunu çok rahat söyleyebiliriz. Her türlü iklim şartını her türlü doğal afete karşı burada yapılmış sergi düzeni ciddi bir müzecilik başarısını içinde barındırıyor. Bir de geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açıldıktan sonra burada sergilenen eser sayısı 60’dan 300’e yükseltildi. Bu çok önemli çünkü koleksiyonumuzda bulunan bu yeni sergileme düzeniyle birlikte her eseri ziyaretçimizle buluşturmuş olduk. Bu şundan dolayı çok önemli çünkü Mukaddes Emanetler'in ziyaretçisinin her bölümüyle ayrı ayrı ilgilenen mütehassis ziyaretçilerimiz var. Onlara yönelik de bir düzenleme yapmış olduk" diye konuştu.