Topkapı Sarayı’nda 300 eser ziyaretçilerini bekliyor

Fatih’teki Milli Saraylar Mukaddes Emanetler Dairesi'nde birçok önemli tarihi eser bulunuyor. Kutsal Emanetlerin başında Hz. Muhammed'e ait Hırka-i Saadet, peygamberimizin kılıcı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört halife ile sahabeye ait kılıçlar, Kâbe anahtarları ve Hacerü'l Esved mahfazası ile Harem-i Şerif’e ait hatıralar da burada sergilenen eserlerden.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız Kutsal Emanetler Dairesi'ndeki çalışmalar ve buradaki eserlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

SAKAL-I ŞERİF, DENDAN-I ŞERİF VE PEK ÇOK KUTSAL EMANET



Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Mukaddes emanetler dairesi, Topkapı Sarayı'nın yerli ve yabancı ziyaretçi açısından kalbi durumunda olan bir yer. Hepinizin de malumu olduğu gibi burada muhafaza edilen eserler 500 yılı aşkın bir süredir burada kimi zamanlar özenle muhafaza edilmiş, kimi zamanlar sadece belli miktarda Saray ahalisinin görebildiği ama son yıllarda özellikle Topkapı Sarayı'nın müzeleşmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluşabilmiş olan eserler. Tabii bu eserlerin hem bulunduğu alan çok önemli hem de muhtevası çok önemli. Yine sizlerin de malumu olduğu üzere geçtiğimiz yıl Ramazan ayının sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle birkaç yıldır kapalı bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi yeni yüzüyle kamuoyuyla buluşmuş oldu. Aradan geçen yaklaşık 1 yılda da burada gerçekten yapılan restorasyonun ve koleksiyonun yeni sergilenme düzeninin ciddi anlamda ziyaretçilerin ilgisine mazhar olduğunu söyleyebiliriz. dedi.