Topkapı'da tramvay raydan çıktı
22.12.2025 20:00
DHA
DHA
İstanbul'da T4 Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay yoldan çıktı. Tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
T4 Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Tramvayda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edilirken, seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında yapılıyor.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.