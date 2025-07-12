Toplamadığı 120 ton karpuzu hayrına dağıttı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, tarlasındaki 120 ton civarında karpuzu, sosyal medyadan çağrı yapıp gelenlere hayrına dağıttı.
Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 dönüme ektiği karpuzu hasat döneminde toplamayan Ramazan Gaffar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihtiyaç sahiplerinin istediği kadar karpuzu satmamak şartıyla tarladan alabileceğini duyurdu.
Paylaşım sonrası, tanıdıklarına da tarladaki karpuzu hayrına dağıtacağını belirten Gaffar'ın arazisi çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Tarladaki yaklaşık 120 ton karpuz, iki günde tükendi.
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