Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? (Hastanelerde maske zorunluluğu devam ediyor mu?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün üst üste vaka sayılarının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı.

Bu kural açıklanan 29 Mayıs corona virüs verileriyle sağlanmış oldu ve toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasında da yer aldığı gibi hastanelerde maske zorunluluğu devam ediyor.