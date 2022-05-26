Toplu taşımada ve hastanelerde maske zorunluluğu kalktı mı? (Maskeler tamamen ne zaman kalkacak?)

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardından toplu taşımada ve sağlık kurumlarında maske zorunluluğu devam ediyor. Vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından maske zorunluluğu tamamen kalkacak.

Haberler 26.05.2022 - 09:34

Toplu taşımada ve hastanelerde maske zorunluluğu kalktı mı? (Maskeler tamamen ne zaman kalkacak?)

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Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı (Toplu taşımada maske kullanım zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı (Toplu taşımada maske kullanım zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

22 ve 23 Mayıs tarihlerinde yayınlanan corona virüs tablosuna göre 'de son 24 saatte vaka sayısı binin altında seyretti. 

Vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı , "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" dedi. 

Ancak 24 Mayıs'ta yayınlanan günlük corona virüs tablosunda vaka sayısı bin 304 olarak belirlendi. Tabloda günlük vefat ise 6 olarak açıklandı.

25 Mayıs'ta açıklanan tabloya göre ise bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Mayıs'ta vaka sayısının binin üzerine çıkmasıyla üç günlük binin altında kalma şartı yerine getirilememiş oldu.

yasağının kalkabilmesi için vaka sayısının üç gün üst üste binin altında seyretmesi gerekiyor. 

26 Nisan'da Bilim Kurulu'nun son toplantısını yapmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurmuştu. 

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