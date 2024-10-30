Toplu ulaşımda tek kart uygulaması

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kart sisteminin 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor." dedi.



Bazı otoparklarda ve Milli Parklar'da da geçerli olduğundan bahseden Uraloğlu, "Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.” ifadelerini kullandı.