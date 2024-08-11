Toprağa gömülü ceset bulunmuştu: Bir kişi gözaltında

Bilecik'in merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Toprağa gömülü ceset bulunmuştu: Bir kişi gözaltında

Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün hayvanlarını otlatan bir kadının ihbarı üzerine Halil K'nin cesedinin toprağa gömülü halde bulunmasıyla İl Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli Rıza Ö'nün jandarmadaki ifadesinde, olay günü tarlada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği Halil K'yi öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Karaağaç köyüne yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan kadının "kemik parçaları gördüğü" ihbarı üzerine gittikleri bölgede, naylona sarılmış bir cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş ve toprağa gömülü halde bulmuştu. Yaban hayvanlarının zarar verdiği cesedin 23 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Halil K'ye ait olduğu belirlenmişti.

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