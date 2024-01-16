Göçük altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra kurtarıldı

Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen diğer işçinin ise toprak altından çıkarılması çalışmaları sürüyor.

Göçük altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra kurtarıldı

’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde alüminyum fabrikası inşaatında kuyu kazımı sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte Adem Kalaycı ile Zekariya Midilli toprak altında kaldı. 9 metre derinlikteki toprak altında kaldıkları belirlenen Kalaycı ve Midilli için kurtarma çalışması başlatıldı.

Göçük altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra kurtarıldı - 1

Göçük altında kalan işçilerden Kalaycı, yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldı.

Kalaycı 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Midilli’nin ise cansız bedeninin çıkarılması çalışmaları sürüyor.

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