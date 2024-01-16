Göçük altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra kurtarıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde alüminyum fabrikası inşaatında kuyu kazımı sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte Adem Kalaycı ile Zekariya Midilli toprak altında kaldı. 9 metre derinlikteki toprak altında kaldıkları belirlenen Kalaycı ve Midilli için kurtarma çalışması başlatıldı.