Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

Bursa'da altyapı çalışması sırasında bir işçi, çöken toprağın altında kaldı. Ağır yaralanan işçiyi mesai arkadaşları kurtardı.

Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen çökme sonucu işçilerden Kadri E., toprak altında kaldı.

İşçinin yardımına mesai arkadaşları koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı - 1

MESAİ ARKADAŞLARI YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARDI

Toprak altında kalan mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden yarım saatte çıkarılıp, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadri E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Kadri E.’nin toprak altından kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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