Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

İşçinin yardımına mesai arkadaşları koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MESAİ ARKADAŞLARI YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARDI



Toprak altında kalan işçi mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden yarım saatte çıkarılıp, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kadri E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan Kadri E.’nin toprak altından kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.