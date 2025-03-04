Toprak kayması nedeniyle kara yoluna kayalar düştü

Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini bağlayan kara yolunun Taş Yarma mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kayalar yola düştü.



Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yola düşen kayaları temizlerken, jandarma ise trafik akışını durdurdu.



Kayaların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.