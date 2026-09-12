Toprak Mahsulleri Ofisi kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı, üreticinin yüzü güldü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO ) kuru üzüm alım fiyatlarını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

TMO, 10 numara kuru üzümün kilogram alım fiyatını 100 lira, 9 numarayı 95 lira, 8 numarayı 90 lira, 7 numarayı ise 85 lira olarak belirledi.

TMO’nun açıkladığı fiyatların piyasadaki mevcut alım fiyatlarının üzerinde olması üreticilerin beklentisini artırdı. Üreticiler, TMO’nun alımlara başlamasıyla piyasada fiyatların yükselmesini beklediklerini söyledi.

Üreticilerden Mehmet Yücel, “Kuru üzüm fiyatları 50-60 lira bandına düştüğü sırada TMO imdadımıza yetişti. Bu sene verimlerin yüksek olması bizi düşündürüyordu. Şu anda çarşıda üzüm 60 lira bandındaydı. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Şu anda TMO 80-100 TL arasında üzüm alımı yapmaktadır. TMO’dan isteğimiz bütün ürünlerimizi alması, bizi yarı yolda bırakmaması." dedi.

Üretici Bekir Şahal da “Şu anda tüccar 50-60 lira civarında kuru üzüm alıyor. Fakat TMO devreye girdiğinden dolayı piyasanın yükselmesini bekliyoruz. Biz çiftçiler olarak çok mağduruz. TMO’nun bütün kuru üzümleri almasını bekliyoruz. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Üreticiler ayrıca halk arasında 'çıkma üzüm' olarak bilinen ıskarta üzüm için de destek beklediklerini belirtti.

TMO’nun Alaşehir’de Baklacı Mahallesi’nde çuvallı, Tepeköy Mahallesi’ndeki depolarında ise dökme kuru üzüm alımı yapmasının planlandığı belirtildi.

Alımların salı günü başlaması beklenirken, üreticilerin randevu sistemi üzerinden işlem yapacağı bildirildi. Randevu sisteminin bugün saat 10.00’dan itibaren açıldığı belirtildi.