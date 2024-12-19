Toprak bebeğin öldüğü zehirlenme olayı: AFAD cihazlarının üst sınırı aşıldı, "over" verdi

Olay, 12 Kasım'da Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı.



İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2'nci katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay hastaneye kaldırıldı.



5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı kurtarılamadı. Kınalı çifti ve Gizem Umay, tedavileri sonrası taburcu edildi.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Firmada çalışan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında AFAD ekiplerinin incelemesinde binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Evdeki ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan "Kingphos" ve "Grainphos" adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı tespit edildi.



Soruşturma dosyasına AFAD ölçüm raporları da girdi. Ekiplerin 14 Kasım'da saat 19.00 sıralarında kapı deliğinden, saat 22.00 sıralarında ise dairenin içinde yaptığı ölçümde karbonmonoksit, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür oranının oldukça yüksek olduğu ve üst değerler aşıldığı için cihazın "over" verdiği ortaya çıktı.



Raporda üst değerlerin hidrojen siyanür için 50 ppm, hidrojen sülfür için 200 ppm, karbonmonoksit için 500 ppm olduğunun altı çizildi.

