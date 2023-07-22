Toptan markette yangın: Söndürme sistemi faciayı önledi

Toptan marketin içerisine giren itfaiye ekipleri, marketin kendi yangın söndürme sisteminin devreye girdiğini gördü. Marketin kendi yangın söndürme sistemleri muhtemel bir faciayı önlerken itfaiye ekipleri de yoğun dumanı tahliye etmek için bölgede çalışma yürüttü.

Olayın meydana geldiği sırada marketin kapalı olduğu ve dumandan etkilenen herhangi birinin olmadığı öğrenildi.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.