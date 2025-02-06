Toptancı halinde yangın korkusu

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan toptancı halinde dün gece yangın çıktı.



Saat dün saat 23.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Yangının çıkış nedeni araştırılırken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.