Toptancı halinde yangın paniği

Balıkesir'de toptancı halinde yangın çıktı. Alevler, satış reyonlarına ulaşmadan söndürüldü.

Toptancı halinde yangın paniği

'in Altıeylül ilçesinde bulunan toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Kesirven kırsal mahallesinde bulunan Balıkesir'in sebze, meyve ve gıda ürünlerini temin edildiği toptancı halinde meydana geldi.

Halde satış sonrası geri gelen boş plastik kasaların depolama yapıldığı alanda meydana gelen yangının vatandaşların ihbarı sonrası müdahale edilerek söndürüldü.

satış reyonlarına ulaşmadan söndürüldü.

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