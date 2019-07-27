İstanbul'da geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde çalıştığı işyerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın, Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi.



İşyerine yürüyen kadın, kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde çığlık atmaya başlayan genç kadın, kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı.



E.Ç., ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen uzunu süre tacizciyi kovaladı. Kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.



Genç kadını taciz etiği öne sürülen Kenan E., bir işyeri önünde bekleyen iki genç tarafından durduruldu. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken zanlı yeniden kaçmaya çalıştı.



Bu seferki kaçışı kısa süren Kenan E. çevredekiler tarafından dövülmeye başlandı. Polis ekipleri, zanlıyı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.



Suçunu kabul eden Kenan E. tutuklandı. Uzun süren kovalamaca güvenlik kameralarınca kaydedildi.