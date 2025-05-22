Torba kanun teklifinde değişiklik: Cumhurbaşkanı'na TSK'dan ihraç yetkisi maddesi tekliften çıkıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 35 maddeden oluşan torba kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı'na Jandarma, Sahil Güvenlik ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkarılacağını ve yeniden değerlendirileceğini belirtti.

TSK personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik hükümden ise geri adım atılmayacağı öğrenildi.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri ise, düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak Anayasa'ya aykırılık iddialarını komisyonda bir kez daha dile getirdi.