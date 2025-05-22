Torba kanun teklifinde değişiklik: Cumhurbaşkanı'na TSK'dan ihraç yetkisi maddesi tekliften çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 35 maddeden oluşan torba kanun teklifinin görüşmeleri başladı.



Görüşmeler sırasında, Cumhurbaşkanı'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç yetkisi veren madde, tekliften çıkarıldı.

TSK personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik hükümden ise geri adım atılmayacağı öğrenildi.

Başta Chp olmak üzere Muhalefet partileri ise düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini söyleyerek Anayasa aykırılık iddialarını komisyonda bir kez daha dile getirdi.

