Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasada son durum

Torba yasanın ne zaman çıkacağı ve içeriğindeki düzenlemelerin neler olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 torba yasasında yer alacak maddelerin içeriği ve TBMM'ye geleceği tarih merak konusu oldu. İşte, 2023 torba yasa çalışmalarında son durum...



TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?



Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi.



Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?



Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi.



Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.