Torbacılara büyük operasyon. Çok sayıda gözaltı var

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin, Çanakkale ve Isparta'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarıydı." dedi.

Uyuşturucuyla savaşın, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapan Yerlikaya, "Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.