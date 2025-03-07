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Torbacılara dağıtılacakmış: 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi. Hapların torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı tespit edildi.

Torbacılara dağıtılacakmış: 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste yüklü miktarda madde bulunduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 275 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sentetik ecza hapların torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı tespit edildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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