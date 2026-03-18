Torbacılara darbe. 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
18.03.2026 15:16
Sosyal Medya
73 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.
NTV - Haber Merkezi
Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, 73 ilde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı.
1 ton 135,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 412 bin de uyuşturucu hap yakalandı.
Bakanlık, operasyonlarda 958 şüpheliden 475'inin tutuklandığını, 119'una ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.
Url'i kontrol ediniz