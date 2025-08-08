Torbacılara operasyon: "Baş ağrımdan dolayı içiyorum"

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı teknik ve fiziki takiple 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.



Operasyon için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesi Dervişler, Dede Korkut ve Yeşil Bağlar mahallelerinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.



Operasyonda B.A., M.T., S.A., M.N., İ.K. ile D.K. gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarında, reçeteye tabi 363 uyuşturucu içerikli hap, 25 kök Hint keneviri, 100 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 50 gram amfetamin, 175 gram esrar ile 5 hassas terazi ele geçirildi.