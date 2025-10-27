Torbacılara uyuşturucu temin eden şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda Selahattin Turgut'un üzerinde ve evinde arama yaptı.
Aramalarda 10 parça halinde toplam 1 kilo 800 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 154 sentetik hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Torbacı olarak bilinen sokakta madde satan kişilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgut, tutuklandı.
- Türkiye
- Aydın Efeler
- Uyuşturucu