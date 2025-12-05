Torbalı'daki patlamada gerekçeli karar. Sanıkların 3'ü de asli kusurlu

Torbalı Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

Patlamaya ilişkin açılan davanın 12 Kasım'da görülen karar duruşmasında tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL cezaya çevrildi.

'3 SANIKTA ASLİ KUSURLU'

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, 3 sanığın da asli kusurlu olduğu vurgulandı. İş yerinin havasız olduğu, havalandırma, alarm ve işletme ruhsatının bulunmadığı gibi temel eksikliklerin altı çizildi. Elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığı da vurgulandı. İş yeri sahibi Gülten Kul'un, gereken özen ve yükümlülükleri yerine getirmediğinden olayda doğrudan etkili olduğu belirtilen kararda, asli kusurlu olduğu da aktarıldı.

Ayrıca patlamadan bir gün önce eğitim almadığı halde sanayi tipi tüpü değiştiren Mustafa Koç'un da değişimden sonra İngiliz anahtarıyla tüpün üst kısmına doğru vurduğu ve tüpün dedantörünü takmadan önce yeni conta kullanmadığı, işlemden sonra da köpükle veya kontrol cihazıyla gaz sızdırmazlık testi yapmadığı için gaz sızıntısı oluşmasına sebep olduğu gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığı kaydedildi.

Tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce'nin de Koç'a tüp takma eğitimi aldırmadan tüp takmasına izin vermesi nedeniyle olayda asli kusurlu olduğu belirtildi. Patlayan tüpte makine mühendisleri tarafından inceleme yapıldığı, tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağının da olduğuna da yer verildi. Ayrıca, lokantada pişirilen şırdanın yoğun kokusu ile insan yoğunluğunun, ortamdaki gaz sızıntısından yayılan kokunun önceden algılanmasını engellediğine işaret edildi.