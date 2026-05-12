Torun davasında ara karar. Ayda iki gün görebilecekler

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur 'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ailesindeki gerilim sürüyor.

Aci'nin annesi ve babasının, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtığı davaya devam edildi.

Mahkeme heyeti, davacı babaanne ve dedenin torunlarıyla her ayın ikinci ve dördüncü cumartesi günleri görüşmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazada Timur Cihantimur'un kullandığı belirtilen araç Oğuz Murat Aci'ye çarpmış, adam hayatını kaybederken Cihantimur ile annesi Eylem Tok birlikte ABD'ye kaçmıştı.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan anne ve oğlu aynı sene Boston'da yakalanarak gözaltına alınmış, ABD'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Baba Özer Aci, oğlunun ölümünün ardından yeni bir hukuki süreç başlatmış; gelini Şükriye Aci’ye, torunu P.E.A.’yı (3) göstermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Olaya ilişkin davanın 3. duruşması, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Davacı avukatı Hacı Orhan, müvekkillerinin yaklaşık 2 yıldır torunlarını göremediğini belirterek, "Çocuklarını kaybetmiş olan müvekkillerim torunlarını göremiyor. Davalı taraf 13 tanık getirerek süreci uzatmaya çalışıyor. Çocuk psikiyatristine ilişkin ara karardan dönülmesini talep ediyoruz." dedi.

Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınması talebini yeniledi.

“TORUNUMLA YILLARCA İLGİLENDİM”

Duruşmada söz alan davacı babaanne Pervin Aci, "Ben çocuk hemşiresiyim. Çocukla nasıl ilgilenmem gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda ebeyim. Gelinim ve torunumla yıllarca ilgilendim." dedi.

Tanık sıfatıyla beyanda bulunan S.K., Şükriye Aci’nin kuzeni olduğunu belirterek, davacı tarafın istedikleri zaman torunlarını görebildiğini iddia ederek "Anne hiçbir zaman karşı çıkmadı. Kazadan sonra da torunlarıyla görüştüler, hiçbir sıkıntı olmadı." ifadesini kullandı.

Bir diğer tanık A.U. ise, "Torunlarıyla görüştüklerini görmedim ancak Şükriye’nin evine sık sık gittim, denk gelmedim. Davacı aile çocuğu görmek için uygun ortama sahipti. Çocuğu göstermediğimiz yönündeki iddialar doğru değil." diye konuştu.

“YALANCI ŞAHİTLİK YAPIYORLAR”

Tanık beyanlarının ardından söz alan davacı avukatı Hacı Orhan, "Tanıklar bile davalının ‘çocuğumu göstermek istemiyorum’ dediğini bilmiyor. Olayla ilgili bilgileri yok. Bu ifade dilekçede yer alıyor. Müvekkillerim 2 yıldır torunlarını görememektedir. Çocuk psikiyatrisinden rapor alınması talebinden dönülmelidir. Tanıklar, yalancı şahitlik yapmaktadır." dedi.

Davalı avukat ise, "13 tanık bildirmemizin nedeni, tanıkların hepsinin duruşmalara gelemeyecek olmasıydı. Biz, çocuk psikiyatri talebimizi tekrar ediyoruz." diye konuştu.

AYDA İKİ GÜN GÖREBİLECEKLER

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı ailenin çocukla her ayın 2. ve 4. cumartesi günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında kişisel ilişki kurmasına hükmederek, gelecek celsede davalı tarafın iki tanığının dinlenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’ne yazı yazılarak küçük çocukla görüşme yapılmasını ve buna ilişkin rapor hazırlanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.