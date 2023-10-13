Torundan babaanne ile dedesine demir kürekli saldırı

Adana’da Hamed Emin O. ile Redife O. çifti, torunları Serhat O.’nun saldırısına uğradı. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Redife O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Torundan babaanne ile dedesine demir kürekli saldırı

’da Hamed Emin O. ve Redife O., torunlarının demir kürekli saldırısına uğradı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan’da meydana geldi. Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesine bahçeden aldığı demir kürekle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı.

Hamed Emin O.’nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...