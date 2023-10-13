Torundan babaanne ile dedesine demir kürekli saldırı

Adana’da Hamed Emin O. ve Redife O., torunlarının demir kürekli saldırısına uğradı.



Olay, gece saatlerinde Seyhan’da meydana geldi. Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesine bahçeden aldığı demir kürekle saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı.



Hamed Emin O.’nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.