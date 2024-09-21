Torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı

Ordu'da Abdullah D., ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.A.D.'ye cezai işlem uygulayan polisin başına sandalye ile vurdu. Polis memuru yaralanırken, Abdullah D. ve torunu gözaltına alındı.

Torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı

Olay, saat 13.30 sıralarında Ünye ilçesinde meydana geldi. Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı - 1

Sürücü A.A.D.’nin 15 yaşında olduğunu, ehliyet ve kaskının olmadığını tespit eden ekipler, işlem uyguladı. Bu sırada bölgede kahvehane işleten A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. ile polisler arasında tartışma çıktı.

Abdullah D., mukavemet gösterdiği trafik polisi Erol G.’nin başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Erol G., uyarı amacıyla havaya bir el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memurunu Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erol G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan torunu A. A. D. gözaltına alındı.

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