Torununu korumak isterken canından oldu

22 Haziran Perşembe günü, ilçeye bağlı Osman Aksüner Mahallesi'nde, evli ve 3 çocuk babası Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla yemek yemek için bir lokantaya gitti. Gültiren hesabı ödemeye gittiği esnada, torunu lokanta önünde duran otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız otomobilleri karıştırıp başka otomobile binince, araç sahibi inşaat firması çalışanı N.P. (45) aracına doğru gitti. Aracın arka koltuğuna oturan küçük torununun, N.P. tarafından saçı tutularak hırpalandığını gören dede Sedat Necmi Gültiren ile N.P. arasında tartışma çıktı.



YUMRUK DARBELERİYLE HASTANELİK OLDU



Torununun hırpalandığını gören Gültiren ile araç sahibi N.P. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntüde, N.P.'nin kız çocuğunun saçını tutarak araçtan indirdiği ve Sedat Necmi Gültiren ile kavga ettiği anlar yer aldı. Yüzüne ve göğsüne aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Gültiren, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Sedat Necmi Gültiren ise, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen talihsiz adam toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.