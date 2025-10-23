Torununu kurtarmak isterken otomobilin çarpmasıyla can verdi

Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, el freni çekilmeyen otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.



Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.



Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



El frenini çekmeden otomobilini park ettiği anlaşılan araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.